شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تناقش خطة سد العجز بمدارس السادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء مدينة السادات وبعض رجال الأعمال، نسبة العجز والزيادة بمدارس إدارة السادات، واستمع للآراء والأفكار التي طرحها المجلس لسد العجز بمدارس الإدارة، تمهيدا لعرضها على محافظ المنوفية.
كان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وجه مدير تعليم المنوفية بدراسة الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها العملية التعليمية بمدارس السادات ووضع حلول عملية عاجلة لسد العجز من المعلمين في مختلف التخصصات بمدارس إدارة السادات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
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