شكرا لقرائتكم خبر عن ماجستير في آداب الاسكندرية: «المصري اليوم» مصدر رئيسي لمعلومات المكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الآداب جامعة الإسكندرية تخصص الاتصال والإعلام رسالة ماجستير الباحثة نوره الدسوقي، التي جاءت تحت عنوان العلاقة بين اعتماد المكفوفين على الصحافه الالكترونيه المصريه ومعرفتهم بقضايا حقوق الانسان وهدفت الدراسه إلى رصد علاقة اعتماد المكفوفين على مضامين الصحافه الإلكترونية في معرفتهم بقضايا حقوق الإنسان والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد، من خلال أثبات أهمية وفاعلية تلك الصحف في إمدادهم بالمعلومات وتشكيل معارفهم، كما تم تحليل مضمون عينة من الصحف الإلكترونية، والتي تمثلت في صحيفتي: (الأهرام، المصريّ اليوم) تم اختيارها بطريقة عمدية؛ لضمان التمثيل الصحيح لقضايا حقوق الإنسان، على عينة قوامها 362عددًا بواقع 181 عددًا من كل صحيفة لأعداد يومية لمدة ستة أشهر في الفترة من 1/1/2019 وحتى1/7/2019.

وخلصت الدراسة إلى أن الصحف الإلكترونية تعد أكثر الوسائل التي يحرص المكفوفين على الأعتماد عليها،وتعد صحيفتى الأهرام والمصرى اليوم على رأس الصحف القومية والخاصة التي يعتمد عليها الكفوفين كمصدر رئيسى للمعلومات ويرجع ذلك إلى ثقتهم بهذه الصحف، وجاءت صحيفة المصري اليوم في الترتيب الأول الأكثر اهتمامًا بمعالجة الحقوق الاقتصادية بينما جاءت صحيفة الأهرام في الترتيب الأول في معالجتها الحقوق الثقافية كما اتفقت أطر صحيفتي: الأهرام، والمصري اليوم على احتلال حقوق المرأه الترتيب الأول في كلتا الصحيفتين.

واتفقت كل من صحيفة الأهرام والمصري اليوم على أن «حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة» من الحقوق الهامة التي تنص على أن نحترم كرامتهم الإنسانية، وأن لهم نفس الحقوق الأساسية، حيث جاءت في الترتيب الثاني بعدد من التكرارات 240 تكرار بنسبة 30% في صحيفة الأهرام، والترتيب الثالث بعدد من التكرارات 20 تكرار وبنسبة12.2% في صحيفة المصري اليوم.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشه من د محمود علم الدين استاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهره ود ساميه جابر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، الدكتورة عزه عثمان، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس ود محمد البدوى استاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية.