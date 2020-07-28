شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يدعو رجال الأعمال للمساهمة في بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها دعوة لرجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات الخاصة، بتوجيه تبرعاتهم على الحساب البنكي لصالح بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد، في إطار مبادرة تكاتف من أجل استكمال حلم البناء وتوفير خدمة صحية أفضل لقناطي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عميد الكلية برئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المسؤولة عن تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور الدكتوره راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هشام أبوالعنين، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور حسام أمين، وكيل الكلية، والدكتور طارق العيسوي، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وتم خلال الاجتماع وضع التصميمات النهائية المقترحة للمستشفى الجامعي الجديد على أعلى المعايير الدولية، لتقديم خدمة طبية بمستوى عال من المهنية.