شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الصناعات النسيجية»: مدينة الروبيكي خطوة على طريق إحياء قطاع الغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفاجأ المصريين دائما بافتتاحات ومشروعات وإنجازات.
أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس «قائد بالفعل ويواصل الليل والنهار لتوفير فرصة عمل لأبناء شعبه».
وتابع أن «مشروعات الروبيكي تساهم في حل مشاكل الصناع، خاصة في مجال الغزل والنسيج وهي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل والنسيج».
وأشار إلى أن «القطاع يحتاج لإجراءات لحماية الصناعات الوطنية لتغطية السوق المحلية ومنع الاستيراد من الخارج».
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