شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مدينة الروبيكي تعيد مصر للريادة في صناعة الغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدينة الروبيكي التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، كانت حلم الصناع منذ فترة كبيرة وأحدثت نقلة كبيرة في الصناعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن مصانع الروبيكي إضافة في تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيخ ويضم 6 مصانع متطورة ومن شأنها أن تعيد مصر إلى الريادة في صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تسير بشكل مخطط وليس عشوائيا، مؤكدًا أن حديث الرئيس عن رغبته في التصدير بـ100 مليار دولار، يمكن تحقيقه بمجهود مشترك من الدولة والصناع، موضحا أن الرئيس يريد تحويل مصر لدولة مصدرة كبيرة.