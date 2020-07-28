شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم شقق ومنازل كاملة التشطيب لسكان العشوائيات في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر البدء في نقل قاطني مناطق الخطورة الداهمة بجبل «العفش» بمدينة الغردقة إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، المكونة من عمارات سكنية ومنازل كاملة التشطيب، ومنطقة خدمات، وملعب خماسي سيتم الانتهاء منه خلال شهر كما تم توزيع كرتونة مواد غذائية وأنبوبة بوتاجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي.

ووجه مسؤولو مدينة الغردقة بتوفير سيارات مجانية لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة، كما تمت إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلًا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات في البحر الأحمر

وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات في البحر الأحمر

وشهد عملية بدء نقل المواطنين وتسليمهم بديل العشوائيات، اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.

ويشمل مشروع بديل العشوائيات بالغردقة 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتًا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها.

كانت «المصري اليوم» نشرت عددًا من التقارير حول مطالبة الأهالي بمناطق زرزارة ومجاهد وجبل العفش بسرعة تسليم نسكن بديل العشوائيات المقامة منذ عدة سنوات.

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وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات في البحر الأحمر

وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات في البحر الأحمر