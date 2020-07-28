شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة مرتفعة وأمطار.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس عيد الأضحى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتباراً من، الأربعاء، الموافق 29 يوليو الجاري وحتى الاثنين 3 أغسطس المقبل، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 – 3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالاً، شديد الحرارة جنوباً نهاراً معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

وذكر بيان للهيئة، الثلاثاء: «مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة (40 – 50 % تقريباً) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس».

وعن القاهرة الكبرى، أوضح البيان أنه من المنتظر أن تشهد خلال نفس الفترة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 -3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهاراً معتدل ليلاً.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة العظمى (36 – 37)، الصغرى (25 – 26)، والوجه البحرى العظمى (35 – 36)، والصغرى (24 – 25)، والسواحل الشمالية العظمى (30 – 32)، والصغرى (23 – 24)، وجنوب سيناء العظمى (40 – 42) والصغرى (29 – 30)، وشمال الصعيد العظمى (40 – 41)، والصغرى (27 – 28)، وجنوب الصعيد العظمى (45 – 46)، والصغرى (31 – 32).