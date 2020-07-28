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شكرا لقرائتكم خبر عن باستعدادات زيارات كبار المسؤولين.. «إيتاي البارود» تستقبل جثمان «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدادات زيارات كبار المسؤولين.. هكذا استقبلت «إيتاى البارود» جثمان الدكتور محمد مشالي المعروف بـ«طبيب الغلابة».
وشهدت قرية ظهر التمساح منذ الصباح الباكر استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لقرية أرمنيا التي تتبعها قرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود، لاستقبال جثمان الدكتور محمد مشالى.
وحرصت الوحدة المحلية على القيام بحملة نظافة مكثفة أشبه بحملات النظافة المعتادة من الوحدات المحلية لاستقبال الوزراء وكبار المسؤولين، كما رصدت «المصرى اليوم» قيام سيارات «الكسح» الخاصة بالوحدة المحلية برش الطريق من مدخل القرية وحتى المقابر بالمياه قرب وصول الجثمان.
وحضر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، قبل أكثر من ساعة من وصول الجثمان، وقدم واجب العزاء لأهالى القرية والتى تتركز عائلة الطبيب الراحل فيها، وانتظر في دار المناسبات، «دوار عائلة مشالى» حتى حضر الجثمان، وشارك في صلاة الجنازة، وقدم واجب العزاء لشقيق الطبيب الراحل وأبنائه.
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