شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة الوزير عباس كامل إلى السودان ولقائه مع «حمدوك» و«البرهان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، الثلاثاء، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.

ونقل «كامل» رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.

من جهته، اعرب «البرهان» خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وطلب نقل رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية.

كما التقى رئيس المخابرات العامة، خلال زيارته للخرطوم، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان.

وأكد «كامل» أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتي المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين.

وفى السياق ذاته، استقبل رئيس الوزراء السودانى، حمدوك السيد، رئيس المخابرات العامة.

وركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصرى والسودانى.

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واختتم «كامل» زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السودانى، ومدير المخابرات العامة السودانية، في إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.