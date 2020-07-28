شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تعاونيات البناء»: استمرار غلق «شاطئ الموت» لحين عمل حاجز معدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، استمرار غلق شاطئ النخيل بحي العجمي بالإسكندرية، وتكليف جهاز أمن جمعية 6 أكتوبر، المسؤولة عن إدارة الشاطئ، بتأمين الشاطيء كخطوة أولى للسيطرة على تأمين الإغلاق لحين عمل الحاجز المعدني.

وأضاف «رزق» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً، أنه سيتم التوافق والتنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والجمعية لتحديد المناطق الآمنة، وذلك حين اتخاذ قرار لاحق بفتح الشاطئ جزئياً.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن حاجز الأمواج سيكون في ضوء الدراسة الفنية العلمية التي ستعدها اللجنة المعنية بدراسة مشكلات شاطئ النخيل.

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اللجنة التي سيتم تشكيلها لدراسة المشكلات الفنية لشاطئ النخيل، 3 أشهر لتقديم الحلول اللازمة واطلاع اللجنة البرلمانية عليها لدراستها في البرلمان.