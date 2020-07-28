شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمراجعة نتائج اختبارات القبول بـ«تمريض أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى مناشدات أولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لفحص ومراجعة نتائج اختبارات القبول لقسم التمريض بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، للتأكد من صحة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بعدم قبول أبنائهم في هذه الاختبارات.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع مديري الصحة وخدمة المواطنين والمكتب الفني لدراسة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، حيث أكد اللواء أشرف عطيةأن اللجنة المشَّكلة ستقوم أيضًا بإجراء الاختبارات للقبول بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والتي تشمل 13 مدرسة بإجمالي 700 طالب وطالبة بجميع أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أننا سنسعى لزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين بمدارس التمريض لاستيعاب أكبر عدد ممكن ليصل الإجمالي إلى 800 طالب وطالبة، بعد اختيار أعلى الدرجات وبحد أدنى 265 درجة مع اجتياز الاختبارات الشخصية، وفى حالة عدم استيفاء الأعداد المطلوبة لأي مدرسة سيتم فتح باب القبول مرة أخرى للوصول إلى الكثافة الطلابية المطلوبة.

وطالب أشرف عطية بتطبيق أقصى درجات الشفافية من خلال نشر أوراق الإجابة للمتظلمين الذين قاموا بإجراء الاختبارات على الصفحة الرسمية للمحافظة «بعد أخذ إقرار أثناء تقديمهم لطلب التظلم».

ووجّه المحافظ بدراسة مقترح فتح مدرسة تمريض جديدة بالوحدة الصحية القديمة بالخزان غرب بعد الالتزام من أولياء الأمور بإعداد وتجهيز المدرسة للعملية التعليمية بالجهود الذاتية.