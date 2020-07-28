شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة السادات يتفقد تجهيزات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور شريف على، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق بالجامعة، للتجهيز لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال المكتب 8 أغسطس المقبل، وشدد نائب رئيس الجامعة على مساعدة الطلاب في التنسيق لاختبارات القدرات. وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للطلبة أثناء تواجدهم بمكتب التنسيق للحفاظ على صحتهم، تطبيق الإجراءات ذاتها للعاملين بالجامعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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