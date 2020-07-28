شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. رئيس مدينة إيتاي البارود ينعى الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بكلمات مؤثرة، نعى محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، قائلًا إنه يفتخر بأن يكون مسؤولاً عن بلد أخرجت الدكتور «مشالي».
أضاف خلال تواجده في دار مناسبات «دوار عائلة مشالى»، في قرية ظهر التمساح انتظارًا لوصول جثمان الفقيد: «الرجل الذي أحبتته دون أن أقابله، وما سمعته عن الخير الذي كان يفعله جعلنى أتمنى أننى قابلته في حياته، ولكن ربنا يجعمنا به في الجنة».
تابع: «الدكتور محمد مشالي ينتمى إلى واحدة من العائلات العريقة في مركز إيتاى البارود».
وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود جثمان الدكتور محمد مشالى، عقب صلاة الظهر، بعد وصول الجثمان من محل إقامته بطنطا، وأدوا صلاة الجنازة أمام «الدوار» بمشاركة من محمد كجك، رئيس المدينة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. رئيس مدينة إيتاي البارود ينعى الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.