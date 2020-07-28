شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. رئيس مدينة إيتاي البارود ينعى الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكلمات مؤثرة، نعى محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، قائلًا إنه يفتخر بأن يكون مسؤولاً عن بلد أخرجت الدكتور «مشالي».

أضاف خلال تواجده في دار مناسبات «دوار عائلة مشالى»، في قرية ظهر التمساح انتظارًا لوصول جثمان الفقيد: «الرجل الذي أحبتته دون أن أقابله، وما سمعته عن الخير الذي كان يفعله جعلنى أتمنى أننى قابلته في حياته، ولكن ربنا يجعمنا به في الجنة».

تابع: «الدكتور محمد مشالي ينتمى إلى واحدة من العائلات العريقة في مركز إيتاى البارود».

وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود جثمان الدكتور محمد مشالى، عقب صلاة الظهر، بعد وصول الجثمان من محل إقامته بطنطا، وأدوا صلاة الجنازة أمام «الدوار» بمشاركة من محمد كجك، رئيس المدينة.

محمد كجك رئيس مدينة إيتاى البارود فى دوار عائلة مشالى انتظارًا لوصول جثمان طبيب الغلابة