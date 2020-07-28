شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يلقي محاضرة عن الوعي والأمن القومي في كلية الحرب العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، محاضرة بكلية الحرب العليا بعنوان الوعي والأمن القومي، تناولت أسباب غياب الوعي في المجتمعات والعوامل المؤثرة على حالة الوعي في المجتمع، والمؤسسات المسؤولة عن بناء الوعي في المجتمع.

وتطرقت المحاضرة إلى مسؤولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسؤولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري، وعقب ذلك قام هيكل بالرد على الأسئلة من الدارسين العسكريين المصريين والوافدين.

كان اللواء طارق أنور هلال، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قبل بدء المحاضرة وأهداه درع الأكاديمية.. كما قام اللواء خالد صلاح صادق، مدير كلية الحرب العليا، بإهدائه درع الكلية عقب انتهاء المحاضرة، وفي الختام تم التقاط صورة تذكارية من الدارسين.

وزير الإعلام يلقى محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا

وزير الإعلام يلقى محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا

وزير الإعلام يلقى محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا