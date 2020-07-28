شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مذكرة تفاهم مع جامعتي عين شمس وبنها لتطوير البحوث العلمية التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة لمدة 5 سنوات، لتدريب الطلاب ولتطوير البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والبيئة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتور محمود النجار رئيس لجنة التقاوي بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في بيان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون بين جامعتي عين شمس وبنها ومركز البحوث الزراعية في إطار العمل الجماعي للمراكز البحثية لخدمة المجتمع وتعميقًا للتعاون البناء الذي يخدم الدولة المصرية وتفعيل التعاون بين هذه المراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصناعية ذات الصلة، لتحسين آدائها الكلي وتقديم جميع أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم الفني لهذه المؤسسات، بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة منتجاتها.

وأضاف «المتيني» أن جامعتي عين شمس وبنها ومركز البحوث الزراعية يضم من الخبرات العلمية والتجهيزات المعملية المتقدمة ما يثري المجال البحثي والعلمي، وهو ما يمكن الأطراف الثلاثة من التعاون البحثي المشترك لإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس إن مذكرة التفاهم تأتي في حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية حيث أطلقت الدولة خطة طموحة وهي مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الحديثة، لإنشاء ريف مصري عصري تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة، والتوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.

من جانبه قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن أحد بنود مذكرة التفاهم الرئيسية التعاون بين جامعتي عين شمس وبنها مع مركز البحوث الزراعية هي تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والعمل على مشاركة طلاب الفرق النهائية في أنشطة وزارة الزراعة، وبخاصة الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية والحملات القومية الإرشادية والقوافل البيطرية العلاجية ومراكز التلقيح الاصطناعي ومراكز تجميع الألبان لإكسابهم الخبرة اللازمة ونشر الوعي البيئي والربط بين مشروعاتهم عند التخرج وبين مركز البحوث الزراعية لتكون في المجال التطبيقي على أن يتم منح الطلاب المشاركين حافز وشهادة خبرة نظير مشاركتهم في هذه الأنشطة.

وأضاف «سليمان» أن الدولة قامت بوضع خطة طموحة لتنمية الثروة الحيوانية تشمل وضع خريطة عمل للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، والتحسين الوراثي ورفع كفاءة التلقيح الصناعي، ووضع خطة قومية للتحصينات، الاستمرار في دعم مشروع البتلو، التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وغير ذلك من المشروعات التي تدعمها الدولة بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد «سليمان» على أنه وفقا لمذكر التفاهم تضمن الأطراف الثلاثة فرص الإشراف المشترك على الرسائل العلمية في المجالات المختلفة والاتفاق على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجال التحكم والسيطرة على الأمراض وزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات مشيرًا إلى إنه سيتم الاستفادة من المعامل البحثية والإمكانات المتوفرة لدى جامعة عين شمس وجامعة بنها ومركز البحوث الزراعية وأن تتبادل الأطراف المشاركة في مذكرة التفاهم في توفير الخبراء والمادة التدريبية.

و من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن مذكرة التفاهم تؤكد على أهمية دور المراكز البحثية في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخاصة في مجال مشروعات النهوض بالثروة السمكية موضحًا إن دعم الاقتصاد القومي يتطلب الاستفادة من الاتجاهات العالمية في جميع المجالات منها تنمية المصادر الطبيعية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث يلعب إنتاج الأحياء المائية دور هامًا ومحوريا في الاقتصاد القومي حيث تبلغ مساهمة القطاع السمكي في الدخل القومي الزراعي حوالي 10%.

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وأضاف «السعيد»، أنه بالرغم من أن مصر الأولى على المستوى الإفريقي في الإنتاج السمكي من المياه العذبة إلا أنه توجد فجوة بين الإنتاج ومعدل الاستهلاك. وتماشيًا مع خطط التنمية القومية بالاكتفاء الذاتي «الذي يبلغ حوالي 95%» وسد الفجوة الغذائية مع التزايد في الكثافة السكانية قامت الدولة بالبدء في مشروعات قومية عملاقة متكاملة لإستزراع الأحياء المائية والاستخدام الأمثل للمصايد الطبيعية من بحيرات وبحار وأنهار وتنميتها حتى تتعافى المصادر المستنزفة.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن المشروعات القومية للتوسع في الإنتاج السمكي تتمثل في مشروعات شرق قناة السويس ومنطقة بركة غليون وشرق بورسعيد وسيناء ومشاريع أخرى مستقبلية، حيث تبلغ مساحة المزارع السمكية بالمشروعات القومية الجديدة بشرق قناة السويس حوالي 5، 500 فدان وبالنسبة لبركة غليون يقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة حوالي 3000 فدان بمحافظة كفر الشيخ، بينما تقام المرحلة الثانية والثالثة للمشروع على مساحتي 3 آلاف فدان و21 ألف فدان على الترتيب ويضم عمالة تقدر ب 5 آلاف ما بين مهندسين وفنيين وعمال..يبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية حوالي 25 مليار جنيه. ويقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالي 165- 200 ألف عامل يمثلون العاملين بجميع القطاعات ذات العلاقة.

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس و«البحوث الزراعية» و«بنها» لتطوير البحوث العلمية التطبيقية

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس و«البحوث الزراعية» و«بنها» لتطوير البحوث العلمية التطبيقية