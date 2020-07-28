شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتدخل لتسريع إجراءات نقل مصرى تعرض لحادث بالسعودية لمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص وزارة الهجرة على متابعة أحوال المصريين بالخارج، تابعت الوزارة عن كثب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول تعرض الشاب «ح.أ» لحادث بمدينة رفحاء بالمملكة العربية السعودية، أدى إلى حدوث كسور بالفكين وكسور متعددة بعظام الجمجمة ورشح ونزول مياه فى المخ.

وعلى الفور، تواصلت السيدة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مرافق المريض والذى أكد أن الحالة بحاجة إلى دخول غرفة العمليات بصورة عاجلة حسبما أفاد الأطباء بالمملكة، وأن المريض موجود بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر وهى غير مؤهلة لهذا النوع من العمليات، مضيفًا أن عدة مستشفيات أبلغتهم بعدم توافر الأجهزة التى تحتاجها هذه العمليات الدقيقة، وأن المستشفيات التى لديها الاستعداد طبيًا لمثل هذا النوع من الجراحات لا يوجد بها أماكن خالية، معربًا عن شكره لاهتمام الدولة بأبنائها وقت الشدة.

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وبدورها، قامت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل والتنسيق مع رموز الجالية المصرية بالمملكة، إضافة إلى الجهات المعنية لتوفير مكان للمريض بمستشفى مؤهل فى المملكة العربية السعودية بصورة عاجلة.

وقالت وزيرة الهجرة إنه بالفعل تم التصديق على نقل المريض بطائرة مجهزة إلى مستشفى الملك فهد بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد مكان خالٍ هناك مجهز لاستقبال الحالة.

وأضافت الوزيرة أنه تمت متابعة نقل المريض حتى تحركه إلى المطار لنقله مستشفى الملك فهد ليخضع للجراحات التى تحتاجها حالته، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.