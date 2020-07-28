شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 12 ألف و500 جنيه مكافأة لمديرية الجيزة لتميزها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الجيزة من تحقيق الــ 500 صك الثانية في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية إلى 4060 صكًّا، وتقترب من تجاوز حصيلة العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

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2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.