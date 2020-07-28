شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "القطن يوم عيده" افتتاح المرحلة الأولى لمدينة النسيج بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لمحاولات الدولة لتحسين جودة المنتج المصرى وسعيا للتصدير، جاء افتتاح مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بمصانع النسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج.

ولكن ما تفاصيل هذا المشروع؟

Advertisements

بدأ تنفيذه فى 2018 بالتعاون بين القوات المسلحة وعدد من الوزارات الأخرى، واستغرق العمل بالمرحلة الأولى 30 شهرا، وتضم المرحلة الأولى منه 6 مصانع جديدة، ومن مميزاته أنه وفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و5. 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وبخلاف هذا تم تزويد المشروع بأحدث الماكينات على مستوى العالم لتنتج المصانع آلاف الأطنان يوميا سعيا لتصديرها قريبا، ومن المقرر إبرام اتفاقات مع المزارعين قريبا لتوريد القطن في الفترة المقبلة، وكذلك افتتاح مصانع المرحلة الثانية قريبا على مساحة 469 فدانًا.