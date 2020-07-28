شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. "طلع الفيمنست اللى جواك ترتاح" فى حلقة جديدة من بلال خانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة، فى حلقته الخامسة، والذى يقدمه الزميل بلال رمضان، قضية النسوية وحقوق المرأة، والصورة الخاطئة المنشرة بين قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا، عن المرأة النسوية التي تطالب بحقوق المرأة.

ويركز الزميل بلال رمضان، في هذه الحلقة على كتاب "علينا جميعا أن نصبح نسويين" للكاتبة الروائية النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشى، وكيف ركزت في أطروحتها الصغيرة استنادًا إلى محاضرتها الشهيرة التي قدمتها على منصة تيدكس حول كيفية فهم النسوية، وتعريفها بمنطق القرن الواحد والعشرين تعريفا يتجذر بالانغماس في الواقع والوعي به.

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كما يتطرق الزميل بلال رمضان، في برنامجه، إلى كيفية إيمان الرجال بالنسوية، وكيف أن للتربية دور كبير وعامل مؤثر في خلق جيل يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، وأن لا فرق بين أحدهما إلا بالفكر.

بلال خانة، هو برنامج ثقافي يناقش القضايا الأدبية والفلسفية والفكرية، والروايات العربية والعالمية، ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.