شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. "طلع الفيمنست اللى جواك ترتاح" فى حلقة جديدة من بلال خانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة، فى حلقته الخامسة، والذى يقدمه الزميل بلال رمضان، قضية النسوية وحقوق المرأة، والصورة الخاطئة المنشرة بين قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا، عن المرأة النسوية التي تطالب بحقوق المرأة.
ويركز الزميل بلال رمضان، في هذه الحلقة على كتاب "علينا جميعا أن نصبح نسويين" للكاتبة الروائية النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشى، وكيف ركزت في أطروحتها الصغيرة استنادًا إلى محاضرتها الشهيرة التي قدمتها على منصة تيدكس حول كيفية فهم النسوية، وتعريفها بمنطق القرن الواحد والعشرين تعريفا يتجذر بالانغماس في الواقع والوعي به.
كما يتطرق الزميل بلال رمضان، في برنامجه، إلى كيفية إيمان الرجال بالنسوية، وكيف أن للتربية دور كبير وعامل مؤثر في خلق جيل يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، وأن لا فرق بين أحدهما إلا بالفكر.
بلال خانة، هو برنامج ثقافي يناقش القضايا الأدبية والفلسفية والفكرية، والروايات العربية والعالمية، ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر للرجال فقط.. "طلع الفيمنست اللى جواك ترتاح" فى حلقة جديدة من بلال خانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.