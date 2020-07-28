شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: وزير التعليم اتصل بأوائل الثانوية وصور جديدة لهدم "جبانة المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو قالوا إنه لمحادثة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مع أوائل نتيجة الثانوية العامة 2020، لكن مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قالت إن ما يتم تداوله غير صحيح والفيديو المتداول قديم.

وشددت المصادر على أن النتيجة ما زالت قيد التصحيح ورصد الدرجات ولم يتم تحديد الأوائل حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تحديد الأوائل على مستوى الكنترولات بداية من اليوم وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى.

كما رصد موقع فالصو، نفى وزارة الأوقاف ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من تصريحات نسبتها لوزير الأوقاف الدكتور "محمد مختار" بشأن الوضوء مرة واحدة ترشيدا للمياه، مؤكدة أن جماعات الفتنة والضلال اعتادت بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها فما أتى على أصله لا يُسأل عن علته.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، إعادة تداول صفحات التواصل الاجتماعى صور تزعم هدم منطقة "جبانة المماليك"، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء محور الفردوس، وانتشرت صورة لبعض الجثث والعظام التي قالوا إنها لهذه المقابر، لكن بالبحث عن حقيقة صور العظام والجماجم المنشورة تبين أنها فالصو، والصورة قديمة تم نشرها فى سبتمبر عام 2019، ضمن مقال عن إزالة عقارات فى منطقة عين الحياة فى القاهرة، واكتشاف رفات موتى فى مخلفات الهدم، وليس لها علاقة بأعمال محور الفردوس.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الثلاثاء، نفى إسلام حسن شحاتة نجل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، وجود مفاوضات بين والده وقناة الأهلى، قائلا إن حسن شحاتة لم يفكر فى العمل فى الأهلى، لأنه مرتبط بجماهير الزمالك ويحترمهم.











