حى الدقى يضبط مخالفة بناء.. ويحرر محاضر لمقاول بميدان طهران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف حى الدقى مخالفة أعمال بناء لعقار بشارع الزيات بجوار مرور الدقي خلال صب المناور بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر وقرار إزالة لمخالفة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية . وفى السياق قاد اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى حمله للتفتيش علي رخص المحلات والكافيهات ورفع الاشغالات بشارع التحرير وسليمان جوهر وشارع نوال وتحرير غرامات مالية 500 جنيه علي مخالفه انتظار السيارات اعلي الرصيف، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي. Advertisements كما تم ضبط مقاول يستخدم معدات ثقيلة محظور استخدامها داخل المناطق السكنية في تنفيذ رخصة هدم والعمل في توقيت مخالف للمواعيد المقررة له في التصريح، وذلك في ميدان طهران من شارع مصدق وتم التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتوفير كساحة لإمكانيه نقل المعدة التي تم ضبطها إلى حى الدقي، وتم بالفعل التحفظ عليها في جراج الحي لتوقيع غرامة مالية.

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