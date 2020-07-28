شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الأسبق: مصر لم تتفاوض على حصتها المائية من النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن معركة التفاوض معناها أن الدولة داعمة للتفاوض للحفاظ على حقوق مصر المائية منذ أيام الفراعنة وحتى الآن، موضحًا أن مصر لم تتفاوض على الحصة المائية، ولكن على قواعد التشغيل وملء سد النهضة أيام الجفاف، وهذه نقاط الخلاف حالياً.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الرئيس السيسي أكد اليوم خلال حديثه على حرص مصر على التفاوض فى أزمة سد النهضة، موضحًا أن الرئيس وضح اليوم، أن مصر ستنجح فى المفاوضات لأنها تتفاوض فى قضية عادلة.

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وأكمل وزير الرى الأسبق، أن الأداء الإثيوبي لم يكن مبشراً خلال الفترة الماضية، ولكن الرئيس أكد على حقوق مصر فى مياه النيل، وطمئن الشعب المصرى بمقولة "الأسد محدش يقدر يأكل أكله".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "نبذل جهدنا ومستمرون فى التفاوض.. وهننجح فى التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التى كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير فى مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة".