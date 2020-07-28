شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استحداث إدارة لتسويق القطن المصرى على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن القطن المصري ذو جودة عالية بسبب المناخ الذى تتمتع به البلاد، وكذلك السمعة التى يشتهر بها عالمياً، موضحاً أن مصر تحتل الصدارة على مستوى العالم فى جودة الأقطان، كما أن القطن المصرى يتميز بالجودة العالمية.

وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، المذاع عبر فضائية دي إم سي، أنه تم إنشاء إدارة مستحدثة لتسويق القطن المصرى على مستوى العالم، موضحاً أن الدولة تعمل على زيادة القيمة المضافة للقطن المصرى وهى الملابس الجاهزة، وكذلك توفير فرص عمل في الحليج والزارعة، ومصانع الغزل.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وحسب تصريحات رسمية، فإن المشروع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أنه يشهد، ولأول مرة، تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة 7% فقط.

ومن المقرر إقامته على مساحة 469 فدانًا، تم استغلال 50% منها فقط فى المرحلة الأولى، التى ستشهد أيضًا افتتاح 3 مصانع أخرى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مصر مقبلة خلال الفترة المقبلة على «صحوة كبيرة» في مجال من صناعات الغزل والنسيج تستعيد بها أمجاد الماضى.