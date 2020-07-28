حصاد الوزارات.. الوقفة وأول وثانى أيام العيد إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: "الهجرة" تعلن مقتل 2 مصريين بالسعودية والمتهم يعترف ويسلم نفسه للقضاء الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك الأرصاد تكشف توقعات طقس العيد حتى الاثنين.. ارتفاع الحرارة يصل لـ 3 درجات الأوقاف: الدكتور نوح العيسوى خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة دار الإفتاء: توكيل جهة بذبح الأضاحى مُستحب فى ظل انتشار كورونا.. فيديو الخميس.. آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة "ثانوية عامة 2019" الصحة: نسبة الوفاة بكورونا ارتفعت لــ5% بعد تسجيل 4606 حالة حتى الآن الصحة: 36.7 % نسبة الشفاء من كورونا والخروج من مستشفيات العزل Advertisements الوطنية للانتخابات: إعلان فوز القائمة الوحيدة حال حصولها على 5% من الأصوات التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر يوليو للبقالين القوى العاملة: الوقفة وأول وثانى أيام عيد الأضحى إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل التعليم تضبط عدة حالات غش وإجابات مع طلاب بلجان امتحانات الدبلومات الفنية وزير السياحة يعلن رعاية الرئيس السيسى لمؤتمر دولى مشترك مع الإيسيسكو وزيرة التضامن تعلن عن مبادرة لتوفير المواد الطبية والغذائية لأهالى شمال سيناء

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