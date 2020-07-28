"ذهب وألماظ وأموال".. رحلة حل لغز سرقة "كنز علي بابا" في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجاحات مستمرة لوزارة الداخلية في فك لغز الجرائم وضبط مرتكبيها بفضل التنسيق بين أجهزتها ودقة التحريات والمعلومات، الأمر الذى ظهر جليا في الإيقاع بمتهم استولى على خزينتين من داخل شقة بحي النزهة.

لحظة خروج مسجل خطر من عقاربعد سرقته خزينتين من شقة بها سجلتها كاميرات المراقبة. بداخل الخزينتين كميات من المشغولات الذهبية وألماظ ومبالغ نقدية، وتقدر قيمة المسروقات بـ3 ملايين جنيه.

فريق بحث رفيع المستوى من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم عكف على فك طلاسم القضية بالاستعانة بكاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة ودقة وسرعة التحريات.

Advertisements

جهود البحث توصلت إلى هوية الجاني، وتم إيفاد مأمورية بالتنسيق مع أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه مختبئا في شقة متساجرة وبحوزته الأدوات المستخدمة وساعات يد وسيارة من متحصلات السرقة وأخرى استخدمها في تنفيذ الواقعة.

دهشة وصدمة سيطرتا على المتهم لدى ضبطه ليدلي باعترفات تفصيلية "أخدت خزنتين ونزلت.. لما كسرتهم لقيت دهب كتير بعته واشتريت عربية". وأرشد المتهم عن باقي المسروقات لدى عمليه بالقاهرة وتم ضبطها وضبط باقي المسروقات لدى 4 من عملائهما.

وعن اكتشافه الواقعة، فوجئ الضحية "متاخد من الشقة خزينتين وبعض الشنط بداخها مجوهرات تخص مراتي وزوجة ابني" مشيدا بسرعة تحرك رجال الشركة "اتعاملوا مع البلاغ من أول لحظة بجدية".