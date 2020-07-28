"الصفعة".. مباحث الشيخ زايد تضبط 38 قطعة سلاح و1800 طلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جلسة جمعت 3 أشخاص القاسم المشترك بينهم البحث عن جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد عناء ومشقة العمل. طرق الثلاثة بوابة تجارة السلاح والذخيرة غير المرخصة لما تدره من أموال، وعمدوا لتعديل بعضها لتحويلها إلى قطع نارية "حية".

ظن الشركاء الثلاثة أنهم على بعد خطوات من تحقيق مبتغاهم، لاسيما اتفاقهم مع أحد الأشخاص للحصول على الشحنة بالكامل وبسعر مغرٍ إلا أن يقظة أمنية بددت أحلامهم.

48 ساعة فقط مرت على تجديد الثقة في طاقم وحدة مباحث أول الشيخ زايد ضمن حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة، ليقدم ضباط وأفراد الوحدة أوراق اعتمادهم لرئيس قطاع أكتوبر الجديد العميد علاء فتحي.

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معلومات سرية وردت للرائد كريم سمير رئيس المباحث، أكدتها تحريات معاونيه باعتزام 3 أشخاص تسليم صفقة أسلحة وذخيرة. توجيهات سريعة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر بتكثيف التحريات ومراقبة تحركات المشتبه بهم انتظارا لتحديد "ساعة الصفر".

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بضبط المتهمين في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية الشقة المُشار إليها، وتمكن الرائد إسلام شوق والنقيب محمد حسني معاوني المباحث، من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم 38 قطعة سلاح بينها 15 طبنجة معدلة و1800 طلقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.