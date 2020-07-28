محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة المنسوبة لجهات حكومية بنطاق محافظات القاهرة الكبرى. جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت إلى تورط متهمين اثنين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وتقليد العملات الوطنية والأجنبية. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في عملية التزوير ومستندات مقلدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يقظة الشرطة توقع عصابة لتزوير المحررات والعملات في القاهرة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.