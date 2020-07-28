أسرته حررت بلاغا بفقده.. العثور على جثة متفحمة بحريق "هنجر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة، أمس الاثنين، على جثة متفحمة بموقع حريق هائل اندلع في "هنجر" في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء رأفت حمدان مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، إشارة من مسؤول غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة متفحمة بموقع حريق مخزن تابع لشركة "ف" لإنتاج الشيبسي.

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تحريات العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، توصلت إلى أن الجثة لأمين مخازن حررت أسرته بلاغا بفقده إبان نشوب الحريق.

قوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، باشرت أعمال التبريد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وعثرت على جثة متفحمة تبين أنها لأمين مخازن.

تم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرير محضر أحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.