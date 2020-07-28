مصر | صفقة العيد.. اليقظة الأمنية تحبط بيع 38 سلاح ناري بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. اليقظة الأمنية تحبط بيع 38 سلاح ناري بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عايزين نسلم صفقة السلاح قبل العيد وكل واحد ياخد حقه"، معلومات سرية لضباط وحدة مباحث قسم الشيخ زايد، أحبطت بيع صفقة أسلحة نارية وذخيرة، بالحي الراقي.

شقة بالحي الراقي بمدينة الشيخ زايد، كانت محل أنظار ضباط وحدة مباحث قسم أول الشيخ زايد، بعد 48 ساعة فقط من تجديد الثقة لطاقم المباحث، لورود معلومات سرية للرائد كريم سمير رئيس مباحث القسم، عن قيام 3 أشخاص بتعديل الأسلحة النارية، وتحويلها إلى قطع أسلحة نارية "حية"، وإعداد صفقة كبيرة لترويجها قبل عيد الأضحى المبارك.

العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، وجه بتكثيف المراقبة، وفحص المترددين على الشقة المتخذة كـ"وكر" لتعديل الأسلحة النارية، لتحديد ساعة الصفر والقبض عليهم في حالة تلبس.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإعداد مأمورية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، ومداهمة الشقة المشار إليها، والقبض عليهم، والتحفظ على ما بداخل الشقة.

أعد اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المأمورية عقب استئذان النيابة العامة، ومداهمة الشقة وكرهم، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين الثلاثة، وعثر بداخل الشقة على 38 قطعة سلاح بينها 15 طبنجة معدلة و1800 طلقة.

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وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بإشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة، التي صدق عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تولي العميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، العميد محمد حسن، السياحة والآثار، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي، إدارة الطرق والمنافذ، العميد مصطفى يس الأموال العامة.

وتضمنت الحركة نقل العميد عمرو البرعي لقطاع المال، العقيد سامح درويش لمكافحة المخدرات، وتولي العميد أيمن شرقاوي مفتشا لفرقة الغرب (بولاق الدكرور_ الجيزة)، العميد محمد إمبابي لإدارة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني المنطقة الاثرية بالجنوب، العقيد محمد عبد الرحمن، لإدارة المصنفات، العقيد محمد الجيار لإدارة المصنفات، العقيد محمد الصغير مفنش الاهرام، العقيد محمد ربيع مفتش حدائق اكتوبر، المقدم إكرامي البطران وكيل حدائق أكتوبر.

كما تضمنت الحركة تولي المقدم عمرو فاروق رئيسا لمباحث قسم الحوامدية، المقدم أحمد عكاشة رئيسا لمباحث قسم العمرانية، الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث قسم الجيزة، الرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث قسم الهرم، الرائد أحمد يسري رئيسًا لمباحث مركز شرطة اطفيح، الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث قسم شرطة إمبابة، الرائد إسلام السيد رئيسا لمباحث قسم شرطة الطالبية، الرائد محمد ادريس رئيسا لمركز شرطة العياط، الرائد محمد العشري رئيسا لمباحث مركز شرطة الصف، الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيسا لنقطة أرض اللواء.

وشملت الحركة أيضًا تولي العقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق (أطفيح_الصف)، ونقل العقيد حاتم حسن لإدارة المعلومات، العقيد أحمد منير لقوات الامن، العقيد هاني شعراوي مفتش الوسط (الدقي والعجوزة)، العقيد وليد العشري لإدارة الأحداث.