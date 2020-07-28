مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بالجيزة، إذ تبين أن الشاب بكامل ملابسه، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، ولا شبهة جنائية حول الواقعة.

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم، برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طالب، لقيامه بنشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، عبر تطبيق التلجرام.

كانت رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات والمسئول عن إدارة قناة ومجموعة المسميتان "بالغش إتجمعنا"، و"mo3gza" عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان.

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وجاء بالبرقية: "بمشاعـر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُكلِلَ مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات

تقدم المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلي للقضاء ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

وجاء نصها كالآتي:

أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثل للقضاء المصري رئيس للسلطة القضائية بخالص التهاني بمناسبة حلل عيد الاضحي المبارك اعاده الله علي سيادتكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولي عز وجل ان يثبت خطاكم ويمنحكم موفور الصحة.