مصر | "رأسه انفصل عن جسده".. انتحار شاب من أعلى كوبري غمرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "رأسه انفصل عن جسده".. انتحار شاب من أعلى كوبري غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر شاب بالقاء نفسه من أعلى كوبري ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ورد بلاغ لقسم شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة شاب مفصول الرأس أسف كوبرى غمرة بعد القاء نفسه من أعلى الكوبري.

وعلي الفور انتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انتحار شاب بعد القاء نفسه من فوق كوبري بميت غمر مما أدي الي انفصال الرأس عن الجسم، ولم يتبين حتى الآن سبب الانتحار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أحالت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر وسائق إلي محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في مخدر الإستروكس.

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وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهما (كمية من مخدر "الإستروكس" وزنت 580 جراما- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر") وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

ويقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.