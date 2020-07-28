أخبار مصر | "المصريين" ناعيا طبيب الغلابة: فقدنا رمزا من رموز الخير والعطاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "المصريين" ناعيا طبيب الغلابة: فقدنا رمزا من رموز الخير والعطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 76 عامًا، موضحًا أن الراحل أفنى عمره لخدمة أهالي المحافظة، سائلًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "بوفاة الدكتور محمد مشالي فأننا فقدنا رمزًا إنسانيًا من رموز الخير والعطاء والعمل الإنساني وخدمة الوطن، وستبقى سيرته العطرة ومسيرته المبهرة منارًا لكل مخلص لهذا الوطن الغالي وخالدة ينتاقلها الأجيال وستبقى منهجًا يحتذي به الجميع داخل الدولة المصرية لما قدمه الراحل من أعمال إنسانية ستُخلد ذكراه على مدار عقود طويلة".

وأضاف: "رحمة الله على الدكتور محمد مشالي الذي وفقه الله لخدمة عباده البسطاء، وأفنى عمره من أجل مساعدة الغير"، داعيًا الله أن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته.

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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، موضحًا أن هذه المشروع سيؤدي بدوره إلى النهوض بصناعة الغزل والنسيج وسيُحيي هذه الصناعة من جديد والتي كانت مصر رائدة فيها على مر العصور، مؤكدًا أن هذه المشروعات تؤكد للجميع في الداخل والخارج أن الرئيس السيسي يستهدف بناء الدولة المصرية من جديد في كافة القطاعات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث وما نشاهده اليوم في مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي في افتتاح المرحلة الأولى وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد إنجازًا حقيقيًا بكل المقاييس، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه منذ فترة قريبة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالقطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية، مشيدًا بسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي الوطني.

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وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصانع الروبيكي تتميز بالتجهيزات عالية الجودة والدقة، والاعتماد على أحدث الماكينات المستوردة من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يؤكد أن هناك تحركًا حقيقيًا من قبل القيادة السياسية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددًا.

وأوضح أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهي تولي اهتمامًا خاصًا بمجال الصناعة والذي يُعد أحد الملفات الرئيسية التي تقوم عليها الدولة بالتوازي مع نشاطات عديدة لبناء مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن ما تم افتتاحه مؤخرًا من مشروعات مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومصنع رخام الجلالة، وآخرها افتتاح مدينة دمياط للأثاث يعد بمثابة إحياء للمنتج المصري وطفرة كبرى في قطاع الصناعة تشهدها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس خلال 6 سنوات فقط من توليه حكم الدولة حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في شتى القطاعات، الأمر الذي يلسمه المواطنين بشكل ملحوظ على أرض الواقع، موضحًا أن هذه المشروعات ستجعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الرئيس السيسي يبني مصر من جديد لتكون دولة كبيرة واقتصادها واعد وقوي حتى تصبح من أهم الدولة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بفضل المشروعات القومية التي يتم افتتاحها بشكل مستمر؛ موضحًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي تتغير كل يوم للأفضل بفضل توجيهات الإدارة السياسية الحكيمة والرشيدة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة في شتى مناحي الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُعيد تشكيل الخريطة المصرية بقوة لمصر والمصريين، وبفضل إدارته الحكيمة أصبحت مصر دولة حقيقية جادة لا تتوقف عن الحلم ولا تتوقف عن العمل وتُشيد لمستقبل جديد مليئ بالإنجازات.

وأوضح أن الرئيس السيسي يُشيد الإنجازات يوميًا ويفتتح المشروعات؛ الأمر الذي لم نكن نجده في مصر سابقًا وأصبحنا لا نعرف سوى التشييد والبناء والتنمية في شتى قطاعات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يشغله سوى العمل المتواصل من أجل رفعة وتقدم الدولة المصرية وإعلاء شأنها بين الأمم، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالتكاتف لتحقيق رؤية الرئيس السيسي المُتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تحقيق ذلك سيعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة.