أخبار مصر | منصة مصر الرقمية تفتح أسواقا في الخارج وتروج لمنتجات الدولة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منصة مصر الرقمية تفتح أسواقا في الخارج وتروج لمنتجات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض مصر صراع مع الزمن لتواكب دول العالم في التحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة والوزرات لذلك لجأت لتأسيس شركة وطنية تعمل على توطين تلك الإستراتيجية وتسويق منتجات الدولة والوزارات للعالم عبر تقنيات رقمية مميزة وهي شركة "ايجي جيت" بوابة مصر الرقمية للعالم.

وتتبع شركة "ايجي جيت" صندوق تحيا مصر وتساهم بها بعض الوزارات المعنية كمساهمين في الشركة ولهم ممثلين عنهم في مجلس الإدارة ومنهم وزارة السياحة والآثار والطيران والاتصالات والتجارة والصناعة.

وكان الهدف الأصلي أن تتعاون الوزارات وتدعم مشروع منصة مصر الرقمية "ايجي جيت" باستراتيجياتها المتنوعة وتوصياتها إضافة إلى التدعيم المادي كأعضاء في مجلس إدارة تلك الشركة.

وتعتبر "ايجي جيت" شركة ‏مساهمة‏ ‏مملوكة‏ ‏بالكامل‏ ‏للدولة‏ ‏تأسست‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2017 ‏تحت‏ ‏رعاية‏‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي ‏وهي منصة‏ ‏إلكترونية‏ ‏متعددة‏ ‏المستأجرين‏ ‏وتتبني‏ ‏أحدث‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏الرقمية‏ ‏للعمل‏ ‏علي‏ ‏رقمنة‏ ‏وتكامل‏ ‏وتسويق‏ ‏موارد‏ ‏مصر‏ ‏المتعددة‏ ‏والمتنوعة حتي‏ ‏يمكن‏ ‏ربطها‏ ‏بسهولة‏ ‏مع‏ ‏بقية‏ ‏الأسواق‏ ‏الدولية.

والشركة في الوقت الحالي تبحث فقط عن زيادة موارد الدولة وتسويق منتجها ولا تسعى فى الوقت الحالى على الأقل إلى تحقيق أرباح بل تسعى لكى تحقق لمصر مكانتها التى تستحقها على خريطة العالم.

وأطلقت منصة "ايجي جيت" حزمة من التسهيلات مؤخرا لتحفيز المنتجين على استخدام المنصة المصرية إضافة إلى العديد من المبادرات والفاعليات.

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وكانت خطة الشركة خلال العام الجاري تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة المصانع والشركات المصرية على منصة بوابة مصر وتشجيعهم بمختلف الوسائل على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والدخول إلى عصر الرقمنة الذى بات حاكما لحركة الأسواق الدولية خاصة وأن الفضاء الإلكتروني اللامحدود يسمح للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية أن تصل كافة دول العالم دون أية عوائق.

وتتوافر لدى منصة إيجي جيت تقنيات تكنولوجيا لا تتوافر في الشركات العالمية المنافسة حيث وفر صندوق تحيا مصر معدات فريدة من نوعها تسمح للمستهلك معاينة السلعة من مختلف الزوايا باستخدام خاصية الـXR وخاصية الـ3D، وتعتبر هذه الأدوات والإمكانيات الفريدة من نوعها تؤهل مصر لاحتلال مكانة متقدمة في قائمة بوابات التسويق الإلكتروني.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع ومنصة إيجي جيت بوابة مصر للعالم الرقمية بروتوكول تعاون، لتنفيذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية لتفعيل استراتيجية التحول للاقتصاد الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والاتفاق على تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وأحدث نظم التسويق والبيع الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة إلى فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.

وشملت مجالات التعاون بين الهيئة والمنصة التسويق والبيع الإلكتروني لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وأفريقيا وعالميا وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة وتسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية.

وأطلقت المنصة مبادرة لتدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة خلال 5 سنوات وذلك في مجالات التسوق الالكتروني والتجارة الالكترونية للمنتجات التي تحمل شعار صنع في مصر ويعتبر أهم ما يميز تلك البرامج التأهيلية التي تقدمها البوابة للشباب أنها لا تقف عند حد التدريب أو توفير العمل مباشرة عقب اجتياز الدورات ولكن أيضا أنها تتميز بتوفير الدعم الفني للمتدربين من خلال منصة التسويق والتجارة الالكترونية القوميةإلى جانب فريق عملها الذي يتمتع بقدراته ومرونته على تقديم استشارات ومعاونات وتعديلات الدعم الفني المتكاملة والحلول.

ومن خلال منصة مصر الرقمية يستطيع المتدرب البدء مباشرة في العمل، ليس ذلك فقط بل لديه الفرصة ليصبح من فريق المدربين وذلك بعد أن يجتاز دورات تدريب المدربين التي توفرها بوابة مصر للعالم وتسعى الشركة أيضا في الفترة الأخيرة ال بتأهيل الشباب من خلال برامج تدريبية في مجال الألعاب الالكترونية حيث تستهدف تخريج 10 آلاف صانع العاب مصري.