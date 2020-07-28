أخبار مصر | خصم 20 بالمئة.. الحكومة تكشف تفاصيل مبادرة "مايغلاش عليك"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خصم 20 بالمئة.. الحكومة تكشف تفاصيل مبادرة "مايغلاش عليك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى "مايغلاش عليك" تتضمن خصومات تصل إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

وأضاف مجلس الوزراء، عبر فيديو نشره يوضح ويشرح المبادرة أنالهدف منها تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.