أخبار مصر | برلماني: ارتياح مصري بعد حديث السيسي عن ملف سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ارتياح مصري بعد حديث السيسي عن ملف سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم، أن هناك ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مياه نهر النيل فى ضوء تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي.

وقال " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم: إن المصريين يثقون ثقة بلا حدود فى الزعيم البطل الرئيس السيسى وفى قدرة الدولة المصرية بجميع المختلفة علي إدارة ملف سد النهضة وجميع ملفات الأمن القومي باحترافية وتحقيق النجاح فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل معلنا تاييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى بأن موضوع المياه بالنسبة لنا هو حياتنا خاصة أن ملف سد النهضة أثبت مجددا حرفية طوكفاءة الدبلوماسية المصرية علي إدارة جميع الملفات الخارجية المصرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بأنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي بما في ذلك قضية المياه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يقدر حالة القلق لدى الشعب المصرى فيما يخص مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنه من حق كل المصريين أن يقلقوا على موضوع المياه بإعتباره حياة لنا جميعًا.

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أكد الرئيس السيسى: "من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئنا فى أن المياه وجودها فى مصر ليس مطلب ولكن وجود الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك.. وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين".

وتابع: "لا أحد ينكر أهمية المياه فى مصر والدنيا كلها، وزى ما حنا عايزين نعيش بنقول لأشقائنا فى إثيوبيا والسودان إنهم يعيشوا.. ومن حقكم توليد الكهرباء من هذا السد كما أعلنتم وممكن أن نساعد بكل نوايا طيبية، ولكن بشرط عدم التأثير على المياه التى تصل لمصر".

وطالب الرئيس بضرورة مواصلة المصريين للعمل لمواجهه قلقهم فيما يخص سد النهضة أو أى مشكلة أو تحدى يواجهنا قائلًا: "كل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوى أكتر، وحقك محدش هياخده حد منك.. ولو أنت خايف وقلقان ما تتكلمش كتير، وتهدد وتقول كلام مالوش لازمة".

وأضاف الرئيس أنه يحترم كل رأى فيما يخص سد النهضة، مضيفًا: "هناك من تحدث بالإعلام عن أعمال عسكرية.. بحترم كل رأى بس محدش يقول نعمل كذا وكذا.. بحترم كل رأى، ولكن إحنا نتفاوض، ودى معركة.. التفاوض معركة وستطول، ولن نمضى على شىء بلا مصلحة، والمصلحة تقتضى استفادة الجميع، وأن يكون الضرر مقبول على الجميع".

كما تحدث الرئيس السيسى عن ملف مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونقوم بذلك لتجنب الفترات الصعبة هيكون فيه فترات جفاف، وتجنب تأثيرها علينا كمصريين".

وأضاف: "نبذل جهدنا ومستمرون فى التفاوض.. وهننجح فى التفاوض إن شاء الله، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التى كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين من نهر النيل.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الشديد فى مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وكذلك وسائل الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة قاصدًا الحديث الذى يردده بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى بالقيام بعمل عسكرى ضد سد النهضة".