أخبار مصر | برلماني: افتتاح السيسي لمصانع الغزل والنسيج نقلة تاريخية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: افتتاح السيسي لمصانع الغزل والنسيج نقلة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، مؤكدًا أنها نقله قوية حضارية في تاريخ صناعة الغزل والنسيج.

وقال "أبو خضرة" في تصريح لبوابة الخليج 365: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي نظره على الصناعات الكثيفة لتقليل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وأبرزها صناعة القطن الذي كانت تحتل فيها مصر المركز الأول عالميًا في صناعته، ولكن تدهورت في العقود الثلاثة الماضية بسبب توقف العديد من المصانع، وتسريح العديد من العمال، ومغادرة العمالة ذو الكفاءة العالية إلى الهند، مما أدى إلى إهمال تلك الصناعة، لذلك كان من الضروري إلى افتتاح هذه المصانع لعوده صناعة الغزل إلى سابق عهدها.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذه المصانع تم تجهيز المصانع بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

افتتاح مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى