أخبار مصر | كرم جبر: نعد أكواد إعلامية جديدة للقضايا القومية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كرم جبر: نعد أكواد إعلامية جديدة للقضايا القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيبدأ في إعداد أكواد جديدة لوسائل الإعلام المختلفة، المسموعة والمرئية والمقروءة، حول القضايا القومية، وكل ما يخص النشر في قضايا الأمن القومي، مثل قضايا سد النهضة والموقف في ليبيا وغير ذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن هذه الأكواد ستُصبح مُلزمة لكافة وسائل الإعلام المختلفة، فوق إقرار المجلس لها، ويتم اتباعها في كل ما يُنشر أو يُذاع، فينا يخص قضايا الأمن القومي المصري.

وتابع: "سيتم إعداد هذه الأكواد عن طريق مشاركة كافة الإعلاميين والصحفيين، وسنعقد جلسات استماع، وجلسات حوارية، ومناقشات، وسنضع مؤشرات أمام الإعلام لهذه الأكواد، وذلك عن طريق حوار مجتمعي جاد".

'الأعلى للإعلام': أكواد جديدة للدراما.. وخطة مبكرة لمواصفات مسلسلات رمضان 2021

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وكان قد صرح الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس يعد خطة لمواصفات مسلسلات رمضان 2021، ليضعها أمام صُناع الدراما مبكرًا، قبل البدء في إنتاج المسلسلات الجديدة للعام المقبل.

وقال "جبر" في تصريحات صحفية سابقة، إن المجلس سيراعي كل المشاهد التي تشوه المجتمع، وتساعد على التأثير سلبيًا على أخلاق المجتمع والأجيال الناشئة، من مخدرات ودعارة وغير ذلك، وذلك من خلال معايير وأكواد جديدة يضعها المجلس.

وأضاف: "الشعب المصري لا يقبل أن ينخدع أو يتعرض لإهانة عن طريق الدراما، وليس صحيحًا أن الجمهور ينصرف عن مشاهدة الأعمال الجادة، والدليل على ذلك، المشاهدات التي حققها مسلسل الاختيار، نتمنى أن نرى أعمال بطولية من هذا القبيل".

وكان قد انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من تشكيل لجان المجلس، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.