شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين طلاب الدبلومات الفنية بسبب أسئلة من «المحذوف».. و«التعليم» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا طلاب الدبلومات الفنية من وجود عدد من الأسئلة من الأجزاء المحذوفة لمناهج ما بعد 15 مارس، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عدم تضمين الامتحانات أي أسئلة منها للتخفيف على الطلاب بعد قرار تعليق الدراسة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، طمأن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، جميع الطلاب بأن هناك تعليمات رسمية لمقدري الدرجات، بأن يتم توزيع درجات أي سؤال من خارج المنهج على الأسئلة الأخرى الخاصة بالأجزاء التي درسها الطلاب حتى 15 مارس 2020.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات صحفية، أن سبب وجود أسئلة من الأجزاء المحذوفة من المنهج في امتحانات الثلاثاء، هو وضع وطباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية قبل قرار تعليق الدراسة وحذف أجزاء من المناهج لما بعد مناهج 15 مارس، ولم تتمكن الوزارة من تعديل الامتحانات أو إعادة طباعتها.

وأدى الطلاب، الثلاثاء، الامتحانات التحريرية بالدور الأول 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة، وتنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

ويبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.

Advertisements