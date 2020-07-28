شكرا لقرائتكم خبر عن سهام صالح عن توترها على شاشة الأهلي: أول مرة أشتغل في الإعلام الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي، إنها تشعر بالسعادة والفخر لظهورها عبر شاشة قناة الأهلي بعد التطوير، مضيفة: «أشعر وأنني أبدأ من الصفر، فلم أعمل في مجال الإعلام الرياضي بصورة متخصصة من قبل، حيث سبق لي العمل في الإعلام العام وآخرها في قناة mbc مصر، ولكن أتوقع أن تضيف لي تلك الخطوة الكثير».

وأضافت سهام لـ«المصري اليوم»: «هذه المرة الأولى التي أعمل فيها في مجال الإعلام الرياضي، فقد غيرت مجالي تمامًا من الإعلام العام وانضمت لخطة التطوير بقناة الأهلي، لأكون جزءًا من مجال الإعلام الرياضي لأول مرة».

وأكدت أن فورمات برنامج البيت الكبير الذي تقدمه مختلف عن أي قناة رياضية وسيكون هناك مفاجآت كبيرة جدا في الفترة المقبلة.

وتابعت سهام صالح: «كنت ضمن خطة التطوير وقت أن كان المنتج محمد العدل رئيسا للقناة، واتفقت حينها على تقديم برنامج»الأهلي يحاور«، لكن بعد التطوير الحالي كانت المفاوضات منذ اليوم الأول على تقديم البيت الكبير، وانضم لي هاني رمزي مؤخرا للتعاون في تقديم البرنامج سويا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي العظيم خلال الفترة المقبلة».

وحول تصدرها التريند على مواقع السوشيال ميديا مع انطلاقة القناة، قالت: البعض قال إنني كنت متوترة على الهواء، ولكن الحقيقة أنني كنت مرعوبة لأن الجلوس أمام جمهور عريض عبر شاشة قناة الأهلي شرف كبير، فضلا عن أن بعض زملائي قالوا لي إنني تريند رقم ٢ قبل دخولي الهواء وبعد ظهوري احتللت رقم ١ و٢ على الترند، وهذا زاد من توتري، لأنني أرغب في أن أكون على قدر المسؤولية الموكلة لي.

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