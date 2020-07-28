شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصريين توفيا صعقًا بالكهرباء في الكويت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت لمتابعة مستحقات قتيلان لقي حتفهما صعقاً بالكهرباء، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادثين من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف فيه عن أن المتوفي الأول من مواليد 1968 نتيجة صعقة كهربائية في مشروع المطلاع الإسكاني، بانتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ تبين أنه في حالة غياب عن الوعي وتوقف قلب، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

أما المصري الثاني فهو من مواليد 1990، ولقي مصرعه بسبب ماس كهربائي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وقال مصدر أمني: إنه توفي خلال قيامه بإجراء تمديدات كهربائية، حيث نقل بواسطة زملائه إلى مستشفى مبارك وتبين وفاته من جراء ماس كهربائي.

وجاري المتابعة مع جهة عملها للوقوف على مستحقاتهم والتعرف على أسباب الوفاة بالتنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.