شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يسقط الجنسية عن 3 مصريين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن كل من: نوران طارق عبدالغنى محمد إبراهيم، وألبرت أكرم فارس غطاس، وأماندا أكرم فارس غطاس، لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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