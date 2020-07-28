شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عباس كامل يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الخرطوم، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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