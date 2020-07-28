شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نقل طالبة لإجراء عملية الزائدة الدودية بامتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 741 ألفًا و567 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية «نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات»، الثلاثاء، الامتحان في ثالث أيام الامتحانات التحريرية «الدور الأول» للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في بيان، الثلاثاء، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة القاهرة «لجنة الشهيد محمد مبروك التجارية بنات، لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية» في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وخلال الجولة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم «12» إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب «ع.ز» أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة «شعبة صناعة زخرفية وإعلام» بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، كما عثر معه على هاتف محمول، كما تم ضبط عدد «4» أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربع طلاب وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بتحرر محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجاري التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشؤون القانونية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد «2» حالة حيازة محمول بمحافظتي البحيرة «إدارة كوم حمادة»، ومحافظة أسيوط «إدارة أسيوط»، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، كما تم ضبط الطالب «ع.م» تخصص تشغيل مكني «نظام خمس سنوات» بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك «إدارة وسط الإسكندرية» وبحوزته أجهزة محمول وتم التحقيق معه وإحالته للشؤون القانونية.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ«3» حالات وتم نقل بعضهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية.

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