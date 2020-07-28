شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الأعلى للجامعات» تتفقد التجهيزات النهائية لـ«إعلام المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات، المكلفة بوضع التقرير النهائى لجاهزية كلية الإعلام لبدء الدراسة بها في العام الجامعى المقبل، الثلاثاء، بتفقد كلية الإعلام.

تفقدت اللجنة مبنى الكلية بالكامل وما يضمه من مدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة والقاعات الدراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، والمصاعد ودورات المياه، ومدخل الكلية والمصاعد، ووضعت التقرير النهائى عن تجهيزات الكلية.

وأكد «مبارك» أن استوديوهات الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، وأعمال العزل الصوتى، والكاميرات والميكروفونات لتبدأ الدراسة بالكلية بكامل طاقتها لإعداد وتأهيل خريجين متميزين في مختلف تخصصات المجال الإعلامى.