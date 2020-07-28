شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة حكومة بريطانيا للشرق الأوسط تنعي طبيب الغلابة: العالم فقد إنسانا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت روزى دياز، المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية فجر اليوم، والذي أفنى عمره لخدمة أهالي منطقته.

ونشرت روزى دياز، المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة للدكتور محمد مشالى، وعلقت قائلة: "فقد العالم اليوم إنسانًا عظيمًا كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل".

وأضافت: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بـ طبيب الغلابة تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".

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روزى دياز

من جانب أخر ، قال الدكتور أسامة مشالى شقيق الدكتور محمد مشالى، إن طبيب الغلابة كان بمثابة والده وهو مثله الأعلى، وهدفه الأساسي هو خدمة الغلابة، قائلا: "سوف نواصل نهج الدكتور مشالى من خلال الأطباء الموجودين فى العائلة، الذين سوف ينهجون نهجه، أما بالنسبة للعيادة الخاصة به أعتقد أنها لن تفتح لأن أبنائه الثلاثة مهندسين".

وأوضح شقيق الدكتور مشالى أنهم ينتظرون تكريم للفقيد، لأنه لم يكن يحب التكريم، وأطلب من الناس جميعًا الدعاء لما قدمه من أعمال فى خدمة الغلابة خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت زوجة شقيق الدكتور محمد مشالى فى تصريح لـ" الخليج 365": "أننا نطالب الناس كلها بالدعاء للمرحوم مشالى، وأن يتم تخليد اسمه على أحد الشوراع لتظل ذكراه مستمرة، تكريما لما قدمه للمواطنين لأنه فخرا لنا، وهو من كان يجمع العائلة دائما".