شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان.. وتتوقع عملية عسكرية لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الجيش الإسرائيلي من حالة تأهبه على الحدود مع لبنان، وذلك في ظل حالة الترقب من رد محتمل لحزب الله اللبناني عقب التصعيد الذي حدث أمس بالقرب من مزارع شبعا.

وذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية، أن التقديرات العسكرية تشير إلى نية الحزب استهداف جنود في رده المحتمل وأنه وفي حال شخص الجيش وجود استعداد لمثل هذه العملية، فلن ينتظر تنفيذ الهجوم وسيقوم بضربة استباقية عنيفة تجاه حزب الله.

ويسعى الجيش الإسرائيلي لعدم منح حزب الله الفرصة المناسبة لتنفيذ الهجوم عبر تقليل حركة الجنود المكشوفين على مقربة من الحدود مع لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن الحزب قد ينفذ الهجوم عبر صواريخ مضادة للدروع أو عمليات قنص.

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في حين حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ، حزب الله من مغبة تنفيذ هجوم على الحدود قائلاً: إن ثمنه سيكون مقتل العشرات من عناصر حزب الله:.