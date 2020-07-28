10 أسباب تنهى خدمة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الأسباب التى تؤدى لانتهاء خدمة الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تطبق هذه الأحكام علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. ونصت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

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