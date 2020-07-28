شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الرئيس السيسى يشهد افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى المدينة الصناعية بالروبيكى.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

دفن جثمان الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة بمسقط رأسه في البحيرة.. فيديو

شهدت قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، منذ قليل تشييع جثمان طبيب الغلابى الدكتور محمد مشالى الراحل صباح اليوم الثلاثاء، حيث شيع الآلاف من المحبين وأفراد العائلة والجيران جثمان المتوفى لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة بالقرية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بنبأ وفاة طبيب الغلابة بمحل إقامته بمحافظة الغربية، عن عمر يناهز 67 عاما، يذكر أن الدكتور محمد مشالي من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان.. وتتوقع عملية عسكرية لحزب الله

رفع الجيش الإسرائيلي من حالة تأهبه على الحدود مع لبنان، وذلك في ظل حالة الترقب من رد محتمل لحزب الله اللبناني عقب التصعيد الذي حدث أمس بالقرب من مزارع شبعا.

وذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية، أن التقديرات العسكرية تشير إلى نية الحزب استهداف جنود في رده المحتمل وأنه وفي حال شخص الجيش وجود استعداد لمثل هذه العملية، فلن ينتظر تنفيذ الهجوم وسيقوم بضربة استباقية عنيفة تجاه حزب الله.

ويسعى الجيش الإسرائيلي لعدم منح حزب الله الفرصة المناسبة لتنفيذ الهجوم عبر تقليل حركة الجنود المكشوفين على مقربة من الحدود مع لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن الحزب قد ينفذ الهجوم عبر صواريخ مضادة للدروع أو عمليات قنص.

الوطنية للانتخابات: إعلان فوز القائمة الوحيدة حال حصولها على 5% من الأصوات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تجهيزاتها الفنية واللوجستية النهائية اللازمة لإتمام عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس لداخل، وذلك بعد اأن أعلنت الهيئة رسميا كشوف أسماء المرشحين النهائية والمتضمنة 787 مرشحا.

وكشفت القائمة النهائية للمرشحين عن قبول قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، والمتمثلة فى القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والتى تضم 35 مرشحا أساسيا و35 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 15 مرشحا أساسيا و15 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم أيضا 15 أساسيا و15 احتياطيا، القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

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الحكومة: جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية تضم 4311 وحدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المجمعات الصناعية فى زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات فى مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التى تم تحديدها.

رئيس الوزراء يفوض وزيرة التخطيط بالإشراف على وحدة مراجعة إجراءات مبادرة "إرادة"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف العام على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة"، ويكون لها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس الوزراء على الوحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وكالة أوروبية: الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركى في ليبيا

قالت وكالة "أوروبا بريس"، إن مصر أكدت مجددا أنها لن تقبل أى انتهاك لخطوطها الحمراء فى الصراع الليبيى من جانب تركيا"، مؤكدة نقلاً عن خبراء أوروبيين أن الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركي في ليبيا.

ونقلت الوكالة قول وزير الخارجية، سامح شكرى، إن بلاده تعرضت لاستهداف من قبل تنظيمات إرهابية انطلاقا من ليبيا، مشددا على أن مصر ستدافع عن مصالحها القومية.

وتابعت الوكالة أن "العديد من الخبراء الأوروبيين أكدوا بالفعل أن الجيش المصرى يمكنه هزيمة القوات التركية وطردها من ليبيا قبل أن تتمكن أنقرة من إرسال تعزيزات فى حالة مواجهة شاملة بين البلدين.

رئيس الشركة الوطنية: افتتاح 4 مصانع أثاث خشبى ومعدنى وخوذة قتالية أكتوبر المقبل

قال اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية فى مدينة الروبيكى، يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

نقابة الأطباء تنعى طبيب الغلابة: "قضى سنوات عمره لخدمة غير القادرين"

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء .

جاء ذلك بعدما أعلن وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، عن وفاة والده، صباح اليوم، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، معلنا أن دفن الجثمان وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.