شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف بتشغيل القطارات الجديدة قبل العيد تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل هيئة السكة الحديد، بسرعة تشغيل القطارات الروسية والجرارات الأمريكية الجديدة قبل عيد الأضحى بعدما كانت تخطط وزارة النقل لتشغيلها بداية أغسطس المقبل، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

وعقد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، اجتماعا برئاسة المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة لبحث وتنفيذ تكليف الرئيس وإعداد جداول تشغيل القطارات الجديدة بما فيها العربات الروسية والجرارات الأمريكية، حيث ستقوم الهيئة بتشغيلها على بخطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، أنه وصل حتى الآن 70 جرار أمريكى جديد ضمن صفقة الجرارات الـ110 المتعاقد عليها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، وأن كافة هذه الجرارات ستعمل فى قطر عربات الركاب.

وقالت المصادر، إنه سيتم تشغيل أول 3 قطارات جديدة روسية ذات تهوية ديناميكية (عادية) على خطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس، لتصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن اسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.