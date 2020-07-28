شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة بقصر النيل ترفض دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه من هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قضت محكمة أسرة قصر النيل،برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، والتي تحمل 89 لسنه 2020 لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.
وحملت تفاصيل الجلسة حضور المُحامي الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، والذي قال في تصريحات خاصة، إنه يتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة، وإن إدعاءات وزيري اتهامات ليس لها أساس من الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها في تحري الحقيقة.
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